Ölpreise geben erneut deutlich nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch den zweiten Tag in Folge deutlich nachgegeben. Die schlechte Aktienmarktstimmung und die Furcht vor einem steigenden Ölangebot belasteten. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent kostete am Mittag 67,43 US-Dollar. Das waren 1,28 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,31 Dollar auf 64,18 Dollar.

Unter Druck gerieten die Ölpreise zum einen wegen der angeschlagenen Aktienmarktstimmung. Riskantere Anlagen, zu denen Erdöl gehört, wurden dadurch belastet. Hinzu kam, dass der Dollar im Tagesverlauf anzog. Eine teure US-Währung erhöht den rechnerischen Rohölpreis für Investoren außerhalb des Dollarraus, da der Rohstoff international in Dollar gehandelt wird.