Negative Realzinsen und Inflation beflügeln Gold

Gold ist als Versicherung für das eigene Vermögen unerlässlich

In Zeiten politischer Unsicherheit, exorbitanter Verschuldung und massivem Kaufkraftverlust rückt Gold wieder verstärkt in den Blickpunkt smarter Investoren. Die Geschichte zeigt, dass ein fallender und/oder negativer Realzins, also Nominalzins minus Inflationsrate, die optimale Voraussetzung für einen steigenden Goldpreis ist. Solange Anleger mit festverzinslichen Papieren eine positive Rendite bei niedriger Inflation erzielen können, hat Gold weniger Sexappeal. Dreht sich das Blatt, wird Gold als Wertaufbewahrungsobjekt immer wichtiger.

Den vollständigen Artikel finden Sie hier: https://www.gvs-fs.de/news/realzinsen-inflation-gold