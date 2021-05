Siemens Healthineers mit Rutschgefahr

Insgesamt hat sich Siemens Healthineers seit dem Eröffnungskurs bei 29,10 Euro in 2018 bis Anfang 2020 auf ein Hoch von 49,98 Euro aufwärts begeben können, ist anschließend jedoch in eine nicht unerwartete Konsolidierung nach der vorausgegangenen Kursrallye übergegangen. Diese reichte bislang auf 44,17 Euro bis Mitte März abwärts, dort startet eine Erholungsbewegung zurück an 49,36 Euro. Allerdings präsentiert sich die bisherige Aufwärtstrendphase zunehmend als bärische Flagge, sodass auf Sicht der nächsten Wochen noch eine weitere Verkaufswelle droht.

1-2-3-Korrektur wahrscheinlich

Noch ist kein Handlungsbedarf gegeben, erst wenn Siemens Healthineers unterhalb von 45,00 Euro notiert sind Abschläge zunächst auf die Märztiefs bei 44,17 Euro zu favorisieren, darunter auf den EMA 50 bei 43,57 Euro. Unterhalb dieses Niveaus müssten endgültig Abschläge auf 42,00 Euro zwingend einkalkuliert werden. Für dieses Szenario könnte das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA4U4K zum Einsatz kommen. In bullisches Fahrwasser würde das Papier hingegen erst oberhalb von mindestens 50,00 Euro zurückkehren, dann wären Zugewinne auf 52,88 Euro vorstellbar.