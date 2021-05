Was bislang nur spekuliert wurde, wird jetzt durch eine Studie untermauert: Die Kreuzimpfung – also zwei Impfungen mit unterschiedlichen Wirkstoffen – aus AstraZeneca und BioTNech bietet einen extrem hohen Schutz gegen das Virus. Eine neue Studie aus Spanien stellt jetzt vielversprechende Ergebnisse vor.

Von 672 Teilnehmerinnen zwischen 18 bis 59 Jahren wurden 442 nach einer Erstimpfung mit AstraZeneca zusätzlich BioNTech verabreicht. Die übrigen Teilnehmer dienten als Kontrollgruppe. Laut den Forschern zeigten Blutproben nach der zweiten Impfung, dass sich die Abwehrreaktion gegen das Virus um das Siebenfache erhöht im Vergleich zur Kontrollgruppe! Bei zwei verabreichten Dosen von AstraZeneca erhöhte sich die Immunantwort lediglich um das Dreifache.

Es kristallisiert sich mehr und mehr heraus, dass der Wirkstoff von BioNTech nicht nur „gefühlt“ der wirksamste ist, sondern dass immer mehr Studien diese subjektiven Empfindungen bestätigen. Demensprechend positiv entwickelt sich auch der BioNTech-Aktienkurs. Denn die Aktie notiert knapp vor der Marke von 200-US-Dollar und damit in unmittelbarer Nähe zu seinen Allzeithochs von 213,15 US-Dollar.

