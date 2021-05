Denn am morgigen Mittwoch entscheidet der US-Richter Vince Chhabria, ob sich Bayer mit den aktuellen (und zukünftigen) Klägern mit einer Art „Sammelvergleich“ einigen darf. Zwar beziffert Bayer den Vergleich auf die unfassbare Summe von über elf Milliarden Dollar, doch dann könnte dieses Thema ein für alle Mal ad acta gelegt werden.

„Glyphosat“, „Glyphosat“, „Glyphosat“ – manch Bayer-Aktionär dürfte bei diesem Wort bereits Albträume bekommen. Denn der Umgang mit dem glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup soll Krebserkrankungen hervorrufen oder zumindest begünstigen. Dementsprechend musste Bayer zuletzt eine Unmenge an Klagen über sich ergehen lassen, die den Konzern schon jetzt Milliarden gekostet haben. Doch nun scheint ein Ende in Sicht.

Darauf dürften auch Bayer-Aktionäre hoffen. Denn diese Klagen quasi im Salami-Takt zehren nicht nur an den Nerven, sondern verunsichern die Anleger immer wieder aufs Neue. Erst am vergangenen Freitag erlitt Bayer eine Niederlage in einem Berufungsverfahren, indem es um 25 Millionen US-Dollar ging. Umgehend rauschte der Aktienkurs vier Prozent nach unten.

