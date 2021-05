NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,03 Prozent auf 132,40 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 1,639 Prozent.

Im weiteren Handelsverlauf stehen zunächst keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. Am Abend wird jedoch die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Analysten und Anleger warten auf Hinweise, ob die Notenbank mit Blick auf die steigende Inflation etwas an ihrer bisher entspannten Haltung ändern könnte. Zuletzt hatte die Notenbank keine Signale auf eine geldpolitische Wende gegeben. Sie bezeichnete die anziehende Inflation als ein vorübergehendes Phänomen. Zudem verwies sie auf die immer noch hohe Arbeitslosigkeit./jsl/jkr/jha/