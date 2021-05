Der DAX verharrt in seiner Seitwärtsrange

Bei unseren beiden wikifolios PLATOW Trend & Sentiment und PLATOW Trend & Sentiment 2.0 hat sich im Vergleich zur Vorwoche nicht viel verändert. Die Positionierung ist gleich geblieben und auch der Kurs der beiden Zertifikate bewegt sich auf ähnlichem Niveau wie vergangenen Mittwoch.

Analog zum DAX sind die Notierungen zum Ende der vergangenen Woche erst einmal gestiegen, bis es dann wieder bergab ging. Durch unsere „einfach Long“-Positionierung partizipieren wir bei den wikifolios zurzeit nahezu „eins zu eins“ an der Entwicklung des deutschen Leitindex. Bei einem Wert von aktuell 2,47 Punkten beim 20-Tage-Durchschnitt des Euwax Sentiments ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass sich daran kurzfristig auch nichts ändern wird. Der jüngste Pessimismus vieler Trader an der Börse Stuttgart hat das zwischenzeitlich auf plus 8,08 Punkte gestiegene Stimmungsbarometer wieder deutlich fallen lassen. Ein Wechsel auf „Flat“ (bei zwei Tagen in Folge mit über 9 Punkten beim Euwax Sentiment) ist damit erst mal wieder vom Tisch.