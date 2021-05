PLATOW Dachwikifolio: Regelmäßige Absicherungen zahlen sich aus

Mit einem kleinen Wochenminus von 0,4% hat sich unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection im Vergleich zum DAX (-1,0%) ganz gut geschlagen. Die Outperformance seit dem Start Ende 2015 ist damit wieder auf 9,9 Prozentpunkte gestiegen. Seit dem Jahreswechsel liegt der deutsche Leitindex noch leicht vorne (+9,3 vs. +6,4%).

Bei den einzelnen Depotwerten überwiegen auch diesmal wieder die Minuszeichen. Die größten Verluste mussten die wikifolios All in One (-5,0%) von Jürgen Kraus und Aktien-Werte First (-5,6%) von Wilhelm Reuss hinnehmen. Ansonsten gab es im Wochenvergleich aber bei keinem Depotwert Verluste, die über 3% hinausgingen.