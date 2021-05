Bei Bayer könnte die leidige Glyphosat-Affäre mit Klagen und Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe in Kürze ein Ende haben! Denn Bayer plant mit den Klägern (und zukünftigen Klägern) eine Art Sammelvergleich zu schließen. Diese Einigung würde Bayer zwar mehr als elf (!) Milliarden US-Dollar kosten, doch damit wäre auf dieser Akte endlich der viel zitierte „Deckel drauf“. Dann könnte der Aktienkurs endlich wieder durchstarten!

Denn in der Vergangenheit sorgten neue Klagen stets für Irritationen unter den Anlegern, sodass immer wieder heftige Korrekturphasen durchlaufen werden mussten. Aus technischer Sicht sieht es für die Aktie momentan ganz gut aus, denn Bayer notiert unmittelbar vor der letzten Hürde auf dem weiteren Weg nach oben bei 56 Euro. Stimmt das verantwortliche US-Gericht am morgigen Mittwoch dem Vergleich zu, könnte das für Bayer der Brustlöser sein.

Bei Bayer steht jetzt also eine wichtige Entscheidung an. Für uns Grund genug, die Aktie einmal genau unter die Lupe zu nehmen und die Chancen sowie die Risiken zu analysieren. Die Ergebnisse lesen sie in unserer großen Bayer-Analyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei herunterladen können. Einfach hier klicken.