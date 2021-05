Wird sich TUI wieder rehabilitieren können? Der Kurs rutscht wirklich höchst dramatisch ab und verbaut sich gerade alles, was sich in den letzten Tagen erst entwickelt hatte. Diesen Verlauf hatte sich so wahrscheinlich niemand gewünscht. Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Aktionäre aufgrund der indischen Mutation des Coronavirus doch kein Vertrauen mehr in die Branche haben!

Wird die indische Mutation also dafür sorgen, dass der Markt wieder einbricht? TUI ist eine Aktie, die enorm an den Verlauf der Coronakrise gekoppelt ist und somit von einer ansteckenden Mutation negativ beeinflusst wird. Deshalb stürzt der Kurs heute auch wieder heftig ein und muss Verluste von 1,15 Prozent und 0,06 Euro verkraften, sodass der Kurs auf nur noch 4,98 Euro fällt!

