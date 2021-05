Empfehlung für Anleger: Springt die Aktie trotzdem bald auf neue Allzeithochs? Und was passiert danach? Geht es weiter nach oben oder sind wir am Ende der Fahnenstange? Genau um diese Fragen geht es in unserer großen CureVac-Sonderanalyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.

CureVac ist also nun am Scheideweg und muss beweisen, welches Potenzial in diesem Unternehmen steckt. Das Tübinger Unternehmen scheint aber nun großen Problemen ausgesetzt zu sein, die man bewältigen muss, um sich auf dem Markt durchsetzen zu können. Das ist nun also eine höchst entscheidende Phase für das Biotech-Unternehmen!

Wenn CureVac diese Phase übersteht, stehen dem Unternehmen auf dem Aktienmarkt alle Türen offen. Hier steckt enormes Potenzial hinter, denn die mRNA-Forschung ist revolutionär und kann in dieser Krise ein Big Point sein! Dennoch geht der Kurs heute dramatisch in die Knie, denn der Verlust beträgt 4,46 Prozent und 4,13 Euro, sodass er bei 88,41 Euro steht!

Fazit: Wie stehen die Chancen auf eine Fortsetzung des Hypes? Geht es weiter nach oben oder ist das Ende bereits erreicht? Genau um diese Fragen geht es in unserer großen CureVac-Sonderanalyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.