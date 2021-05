Ölpreise auf Talfahrt - Erneut starke Verluste

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch stark gefallen und haben die Talfahrt vom Vortag fortgesetzt. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten und die Furcht vor einem steigenden Ölangebot drückten die Preise.

Bis zuletzt bauten die Notierungen die Verluste aus dem frühen Handel deutlich aus. So kostete ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent 66,22 US-Dollar. Das waren 2,49 Dollar weniger als am Vortag. Am Dienstag hatte Nordsee-Öl noch mehr als 70 Dollar gekostet. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ähnlich stark um 2,71 Dollar auf 62,78 Dollar.