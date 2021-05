Anlegerverlag CureVac und BioNTech seit Tagen im Gleichschritt. Ist es egal, welche der beiden Werte Anleger im Depot haben? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 19.05.2021, 18:48 | 124 | 0 | 0 19.05.2021, 18:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Während CureVac noch auf die Zulassung seines Impfstoffs wartet, wird BioNTech das Vakzin bereits aus den Händen gerissen. An der Börse jedoch laufen beide Unternehmen fast parallel. Gestern beispielsweise verlor BioNTech an der Nasdaq 1,92% an Wert, CureVac 2,59%. Heute liegt BioNTech zur Stunde knapp zwei Prozent hinten, bei CureVac ist das Minus nur marginal größer. Ist es für Anleger also egal, welchen Wert sie im Depot haben? Natürlich nicht! Denn letztlich – persönliche Empfindungen und Stimmungsmache mal außen vor – geht es an der Börse um eine faire Bewertung der Unternehmen. Bei BioNTech stimmen die Zahlen, wie das erste Quartal eindrucksvoll belegt. Über zwei Milliarden Umsatz und 1,128 Milliarden Euro Gewinn, während CureVac noch keine einzige Impfstoffdose verkauft hat. Andererseits ist die Bewertung von BioNTech mit rund 45 Milliarden US-Dollar knapp drei Mal so hoch wie die von CureVac… Empfehlung für Anleger: Die „richtige“ der beiden Aktien zu finden, ist relativ komplex. Wir haben daher die Impfstoffhersteller auf Herz und Nieren geprüft und die Ergebnisse in einem Sonderreport für Sie zusammengefasst. Die Ergebnisse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer