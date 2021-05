Die Überflieger-Aktie 2020 Plug Power ist derzeit wieder in aller Munde. Das Unternehmen konnte seine Bilanzierungsprobleme, die den Kurs zuletzt immer wieder zurückwarfen, lösen und erobert an der Börse Schritt für Schritt verloren gegangenes Terrain zurück. Heute sieht es so aus, als könne Plug Power bereits den vierten Tag in Folge mit Kursgewinnen abschließen. Aktuell verzeichnet die Aktie an der Nasdaq ein Plus von knapp 1,5%.

Nach Gewinnen von 13 Prozent am Freitag, 1,5% am Montag und gestern über acht Prozent hätte sich die Aktie damit auf den höchsten Stand im Mai geschoben, zumal Plug Power schon am vergangenen Dienstag über 17 (!) Prozent zulegen konnte. Die Anleger scheinen also davon auszugehen, dass Plug Power ihre Schwächephase seit Ende Januar überwinden kann und zu alter Stärke zurückfindet.

Ob Anleger allerdings jetzt noch einsteigen sollten, ist zumindest fraglich. Denn in den vergangenen zehn Tagen hat der Kurs in der Spitze fast 50 Prozent zugelegt! Wann der richtige Zeitpunkt für den Einstieg gekommen ist und wie groß das Risiko ist, lesen Sie in unserer Plug-Power-Sonderanalyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.