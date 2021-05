Das war heute ein veritabler Krypto-Crash - Bitcoin stürzte kurzfristig unter die 30.000er-Marke, Ethereum unter die 2000er-Marke. Was ist da los? Der entscheidende Grund ist vermutlich, dass die Märkte fürchten, dass di

Das war heute ein veritabler Krypto-Crash - Bitcoin stürzte kurzfristig unter die 30.000er-Marke, Ethereum unter die 2000er-Marke. Was ist da los? Der entscheidende Grund ist vermutlich, dass die Märkte fürchten, dass die Fed hinter der Kurve ist aufgrund der doch dauerhafter steigenden Inflation - und dann hart auf die Bremse treten muß. Bitcoin und andere Kryptowährungen aber sind große Profiteure der Liquidität - sichtbar an der Entstehung immer neuer Kryptwährungen, vergleichbar mit der Dotcom-Blase um die Jahrtausend-Wende. Was wir heute mit dem Krypto-Crash gesehen haben ist die Vorahnung, dass mit Ende der ultralaxen Geldpolitik der Fed und anderer Notenbanken die goldenen Zeiten für die allermeisten Kryptowährungen vorbei sein werden..

Hinweis aus Video zu Artikel über Dogecoin: Dogecoin & Co.: Gelddruckorgie führt zu absurder Kapitalverschwendung

