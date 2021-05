„Endlich“ werden viele Anleger heute beim Blick auf die CureVac-Aktie rufen. Endlich mal wieder eine nennenswerte Korrektur, bei einer Aktie, die zuletzt binnen drei Tagen rund 25 Prozent zulegen konnte! Denn ausgehend vom Mittwochsschlusskurs bei 93,96 US-Dollar sprang der Kurs mal eben auf 116,38 US-Dollar am Montagabend. Heute also (endlich) eine nennenswerte Korrektur von aktuell knapp sechs Prozent. Eine willkommene Kaufchance?

Tatsächlich scheinen die Rahmenbedingungen bei CureVac zu stimmen. Das Unternehmen rechnet spätestens im Juni mit der Zulassung ihres Impfstoffs CVnCoV und dürfte dank geschlossener Liefervereinbarungen und bereits vorproduzierter Ware sofort Umsatz erzielen. Außerdem haben die Tübinger bereits ein zweites Vakzin in der Pipeline, das in ersten Testreihen bei Tieren bereits herausragende Ergebnisse vorweisen kann.

Anleger stehen momentan also vor der Frage, ob die aktuelle Korrektur eine vielversprechende Gelegenheit ist, die Aktie noch einmal günstiger kaufen zu können. Oder setzt sich die Korrektur vielleicht in den kommenden Tagen fort?