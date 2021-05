CureVac ist derzeit vielleicht die Aktie mit dem größten Potenzial für Anleger. Welche Kraft in dem Kurs steckt, gab es gestern wieder einmal eindrucksvoll zu bestaunen. Denn kurz nach dem Handelsstart an der Wall Street stürzte der Kurs über sechs Prozent ab und notierte zwischenzeitlich nur noch bei 106,27 US-Dollar. Doch auf diesem Niveau startete der Kurs ein spektakuläres Comeback, denn bis zum Handelsende hat die Aktie massiv angezogen.

So lag der Schlusskurs schon wieder bei 111,80 US-Dollar und damit nur gut ein Prozent unter dem Vortagesniveau. Diese extreme Stärke spricht für das Potenzial der Aktie. Dabei erwartet CureVac die Zulassung für seinen Impfstoff CVnCoV erst im Juni. Kaum vorstellbar, was nach der erfolgten Zulassung mit der Aktie passiert, zumal das Unternehmen bereits einen weiteren Impfstoff-Kandidaten in der Pipeline hat.

