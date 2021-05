Für Gold läuft es in diesen Tagen. Das Edelmetall nutzte das Momentum und forcierte den Preisanstieg.

Für Gold läuft es in diesen Tagen. Das Edelmetall nutzte das Momentum und forcierte den Preisanstieg. Mit dem Bereich von 1.850 US-Dollar wurde eine weitere wichtige Widerstandszone einkassiert. Damit steht die Tür in Richtung 1.900 US-Dollar offen. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich die Lage für Gold weiter aufgehellt.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 17.05. hieß es unter anderem „[…] Die Rückeroberung der 1.800 US-Dollar war eine wichtige Initialzündung. Doch nun gilt es, nachzusetzen. Ein signifikanter Ausbruch über die 1.850 US-Dollar und damit einhergehend über die 200-Tage-Linie würde die Erholung weiter voranbringen und das Chartbild aufhellen. Sollte es hierzu kommen, wäre der Weg in Richtung 1.900 / 1.920 US-Dollar so gut wie frei. Um auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten, sollten etwaige Rücksetzer im besten Fall auf 1.800 US-Dollar begrenzt bleiben. Bei einem Rücksetzer unter die 1.750 US-Dollar wäre jedoch Obacht geboten.“

Die Rahmenbedingungen für Gold hellten sich zuletzt weiter auf. Der US-Dollar schwächelt unverändert. Zudem scheint sich die Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETF wieder etwas zu beleben; wenngleich noch auf niedrigem Niveau. Zumindest suggeriert das die jüngste Bestandsentwicklung des weltweit größten, physisch besicherten Gold-ETF des SPDR Gold Shares.

Kommen wir noch einmal auf Gold zurück. Aus charttechnischer Sicht entfaltet der imposante Doppelboden, den das Edelmetall im März bei 1.675+ US-Dollar markiert hatte, seine Wirkung. Der vergleichsweise dynamische Preisanstieg in den letzten Wochen verdeutlicht das Momentum. Mit dem Widerstandsbereich 1.900 / 1.920 US-Dollar steht Gold nun jedoch eine Herausforderung mit hohem Stellenwert ins Haus.

Kurzum: Nach dem erfolgreichen Ausbruch über die 1.850 US-Dollar stellt sich nun die Zone 1.900 / 1.920 US-Dollar den Aufwärtsambitionen von Gold in den Weg. Ein Ausbruch über die 1.920 US-Dollar – idealerweise gelingt der Durchmarsch über die 1.950 US-Dollar – würde die charttechnische Lage für Gold eminent verbessern. Rücksetzer bleiben nun im besten Fall auf 1.800 US-Dollar begrenzt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.