Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten



Name: Eckert & Ziegler Strahlenund Medizintechnik AG

Straße, Hausnr.: Robert-Rössle-Str.10

PLZ: 13125

Ort: Berlin Deutschland

Legal Entity Identifier 391200EUDABLUKXCKG48

(LEI):



2. Grund der Mitteilung



X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

X Sonstiger Grund:

acting in concert



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen



Juristische Person: JPMorgan Chase Bank, National Association Registrierter Sitz, Staat: Columbus, Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika



4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung:



18.05.2021



6. Gesamtstimmrechtsanteile



Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG 7.b.2.)

neu 4,97 % 0,90 % 5,87 % 21171932 letzte 5,06 % 0,84 % 5,90 % / Mittei-

lung



7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)



ISIN absolut in %

direkt zugerechnet direkt zugerechnet (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) DE0005659700 0 1052623 0,00 % 4,97 % Summe 1052623 4,97 %



b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG



Art des Instruments Fälligkeit Ausübungszeit- Stimmrech- Stimm- / Verfall raum / te rechte Laufzeit absolut in % Rückübertragungsan- 190838 0,90 % spruch aus

Wertpapierleihe

Summe 190838 0,90 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG



Art des Fällig- Ausübungs- Barausgleich oder Stimm- Stimm- Instru- keit / zeitraum / physische rechte rechte ments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

X Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:



Unternehmen Stimmrechte in Instrumente in %, Summe in %, wenn %, wenn 3% oder wenn 5% oder höher 5% oder höher höher



9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum



19.05.2021



Sprache: Deutsch

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1198611 20.05.2021



