Amazon veröffentlichte am 29. April die Zahlen zum ersten Quartal 2021, welches am 31. März. endet. Der Konzern aus Seattle ist bislang hervorragend durch die Corona-Krise gekommen. Zwischen Januar und März 2021 verzeichnete Amazon einen Umsatz von stolzen 108,5 Milliarden Dollar, 44 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Der Gewinn verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 8,1 Milliarden Dollar. Die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit einem Kurssprung um gut fünf Prozent. Wie bereits in früheren Quartalen erwies sich auch diesmal Amazon Web Services (AWS), also das Geschäft mit dem Cloud-Computing, als Wachstumsmotor für Amazon. Anstatt selbst ihre Technologie-Infrastruktur zu verwalten, sind zahlreiche Firmen Partnerschaften mit AWS eingegangen. Amazon gab zudem einen optimistischen Geschäftsausblick ab und stellte für das laufende Vierteljahr einen Betriebsgewinn von bis zu 8,0 Milliarden Dollar in Aussicht.

Zum Chart

Der Kursverlauf der letzten Jahre kann als stufenförmig charakterisiert werden. So werden länger andauernde Seitwärtsphasen durch starke Anstiege abgelöst und vice versa. Seit August 2020 bildet der Kurs wieder eine Seitwärtsphase aus, die zwischen den Levels 2899,81 US-Dollar und 3552,25 US-Dollar eingefasst ist. Im kleineren Bild konnte sich der Kurs von Amazon seit der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen nicht vom allgemeinen Abschwung im Technologiesektor abheben. So verlor das Papier seit 29. April rund 8 Prozent, der NASDAQ 100 gab in derselben Periode rund 6 Prozent nach. Aktuell sind die Märkte von der Angst vor steigenden Zinsen aufgrund der anziehenden Inflation getrieben, wovon vor allem die Technologiewerte betroffen sind. Im Falle einer übertriebenen Angst der Marktteilnehmer vor der Inflation, findet man vor allem im Technologiesektor wieder Einstiegskurse vor. Davon sollte auch die Aktie von Amazon profitieren, wobei der Kurs mindestens die obere Begrenzung der Range bei 3552,85 US-Dollar anlaufen sollte.