Die Kryptowährungen erlitten gestern den größten Tagesverlust ihrer Geschichte. Quasi aus heiterem Himmel stürzten Bitcoin, Ethereum & Co. brutal in die Tiefe. Zwischenzeitlich mussten für einen Bitcoin „nur“ noch rund 30.000 US-Dollar hingelegt werden, so wenig wie zuletzt vor Monaten. Grund für den Absturz waren Meldungen aus China, nach denen die dortigen Bankenverbände dem Bitcoin den Status einer „echten Devise“ abgesprochen hatten.

Zudem hat auch die chinesische Zentralbank das Verbot von Zahlungen mit Digitalwährungen bekräftigt. Diese Nachrichten schlugen ein wie eine Bombe. Der Bitcoin ging 30% in den Keller, die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum hat sich sogar halbiert. Anleger stehen damit jetzt vor der alles entscheidenden Frage: Ist die Erfolgsstory von Bitcoin & Co. am Ende? Oder eröffnet der Rücksetzer eine neue Kaufchance auf günstigerem Niveau?

Wir sind genau diesen Fragen nachgegangen und haben die Ergebnisse in unserer großen Analyse zu Kryptowährungen zusammengefasst. Angesichts des dramatischen Kursverfalls können Sie die Analyse heute kostenfrei lesen. Einfach hier klicken.