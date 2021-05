Anlegerverlag Heute PLUG POWER kaufen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 20.05.2021, 09:48 | 49 | 0 | 0 20.05.2021, 09:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Bullen schwingen heute bei PLUG POWER eindeutig das Zepter. So schießt der Kurs rund drei Prozent in die Gewinnzone. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein? Anmerkung der Redaktion: Startet PLUG POWER jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen können. Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund zehn Prozent. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 25,06 EUR ausgebildet. Die Situation bleibt also angespannt. Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, müssten Sie allen langfristig arbeitenden Investoren warnen. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 31,60 EUR, sodass PLUG POWER in Abwärtstrends verläuft. PLUG POWER liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass auch in Abwärtstrends kräftige Tagesgewinne jederzeit möglich sind. Fazit: Diese PLUG POWER-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer