Nachhaltiges Wirtschaften wird ein immer präsenteres Thema, auf das mehr und mehr Unternehmen einen großen Wert legen.

Die Entwicklungen zeigen, dass neben den Unternehmen an sich, besonders die Kunden einen immer stärkeren Wunsch nach nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen haben. Blickt man auf die Asset Management-Branche, erkennt man ähnliche Entwicklungen. Der Fokus auf ausschließlich stetig wachsenden Profit wird zunehmend stärker auf ebenso nachhaltiges Wirtschaften erweitert. Wie das funktioniert und warum nachhaltiges Arbeiten und steigende Gewinne keine Gegensätze sein müssen, erklärt Markus Niedermeier, Geschäftsführer der LHI Gruppe.

Für wen ist professionelles Asset Management, wie das der LHI, geeignet?

Markus Niedermeier: „Unsere Produkte und damit auch das Assetmanagement sind für nationale und internationale (Semi-) Professionelle Investoren wie Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke aber auch Stiftungen und Family Offices ausgelegt.“

Worauf sollte man bei der Wahl des Partners in Bezug auf Asset Management achten?

Markus Niedermeier: „Auf einen aktiven Management Ansatz, also nicht nur kaufen und verwalten. Der Assetmanager beobachtet den Markt und die Gegebenheiten und agiert entsprechend, um den Wert des Assets zu erhalten und zu steigern.

Er sollte ein hohes Maß an Stabilität auf Unternehmensebene und bei den handelnden Personen haben. Vermögensverwaltung hat viel mit Vertrauen und Zutrauen in die Fähigkeiten des Assetmanagers zu tun. In der LHI hatten wir seit Gründung 1973 kein einziges Jahr mit einem negativem Jahresergebnis und die durchschnittliche Mitarbeiterzugehörigkeit liegt bei 14 Jahren.

Zudem sollte der Assetmanager ein möglichst breites und tiefes eigenes Know-How, kombiniert mit einem guten Netzwerk an externen Partnern und einem hohen Qualitätsanspruch haben.“

Welche Auswirkungen haben ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) auf das Asset Management?

Markus Niedermeier: „Ganz wesentliche Auswirkungen. Sie sind bzw. werden beispielsweise integraler Bestandteil von Anlagebedingungen und Reportings. Eine klare ESG-Strategie trägt gerade bei langfristigen Investments einiges zum Werterhalt bzw. zur potenziellen Wertsteigerung eines Assets bei – ist also keinesfalls „nur“ gut für das Klima, sondern auch den Anlageerfolg.