Anlegerverlag Bitcoin stürzt ab – so geht es heute weiter! Was für ein Tag für Bitcoin, Ethereum & Co. Chinesische Bankenverbände haben mit kritischen Aussagen zu den Kryptowährungen für erdrutschartige Verluste gesorgt. Der Bitcoin verliert zwischenzeitlich rund 30 Prozent, und die zweitgrößte Digitalwährung Ethereum hat sich sogar halbiert. Erst prominente Unterstützung wie beispielsweise von Elon Musk brachte den Kursverfall zum Stoppen. Mit diesem Kursrutsch dürfte […]