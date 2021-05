Gold nimmt die 1.900 US-Dollar in Visier. Silber ringt mit der Marke von 28,0 US-Dollar. Palladium versucht sich am Meilenstein von 3.000 US-Dollar; keine Frage; im Edelmetallsektor herrscht (wieder) ein gewisser Optimis

Gold nimmt die 1.900 US-Dollar in Visier. Silber ringt mit der Marke von 28,0 US-Dollar. Palladium versucht sich am Meilenstein von 3.000 US-Dollar; keine Frage; im Edelmetallsektor herrscht (wieder) ein gewisser Optimismus. Auch Platin zeigt sich unverändert in einer interessanten Konstellation; auch wenn dem Edelmetall der große Wurf zuletzt versagt blieb.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 27.04. hieß es unter anderem „[…] Platin konnte in den letzten Handelstagen die positive Gemengelage nutzen, um weitere Akzente auf der Oberseite zu setzen. Aktuell unternimmt das Edelmetall den Versuch, über die 1.230 US-Dollar vorzustoßen. Wir bereits zuletzt thematisiert, wäre es wichtig, den Vorstoß weiter in Richtung 1.300 / 1.340 US-Dollar zu ziehen, um ihm mehr Nachdruck zu verleihen. Kurzum. Platin ist gegenwärtig bemüht, frischen Wind in die Preisentwicklung zu bringen. Aktuell läuft der Versuch, die 1.230 US-Dollar zu durchbrechen. Um auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten, darf es für Platin nicht unter die 1.150 US-Dollar gehen.“

In der Folgezeit entwickelte sich ein zähes Ringen. Platin attackierte den Bereich von 1.230 US-Dollar und schob sich bis auf knapp 1.280 US-Dollar vor, doch der entscheidende Vorstoß, eine Attacke auf die Widerstandszone 1.300 / 1.340 US-Dollar, blieb aus.

Dass Platin aber womöglich noch nicht mit seinen Bemühungen fertig ist, verdeutlicht der Umstand, dass sich das Edelmetall oberhalb von 1.200 US-Dollar festgesetzt hat. Der so wichtige Unterstützungsbereich um 1.150 US-Dollar blieb unberührt. Nun gilt es!

Die Rahmenbedingungen sind gegenwärtig nicht die schlechtesten. Insofern gilt es, die Gunst der Stunde zu nutzen. Bei einem erfolgreichen Ausbruch über die 1.300 / 1.340 US-Dollar würde Platin die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen. Nur unter die 1.150 US-Dollar sollte es in der aktuellen Situation nicht gehen. Anderenfalls wäre Obacht geboten.