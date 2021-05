sino AG: Kapitalerhöhung beim Beteiligungsunternehmen Trade Republic Bank GmbH und Teilverkäufe von Trade Republic Anteilen; neue Konzernergebnisprognose für 2020/2021: 135 - 146 Mio. € nach Steuern

Die Gesellschafter der Trade Republic Bank GmbH ("Trade Republic"), an der die sino Beteiligungen GmbH, eine 100%-ige Tochter der sino AG, derzeit 13,8 % des Stammkapitals hält (siehe zuletzt Ad-hoc-Mitteilung vom 5. Januar 2021), haben heute zusammen mit Trade Republic und mehreren Investoren, darunter federführend die Sequoia Capital Global Growth Fund III - Endurance Partners, L.P., notarielle Vereinbarungen geschlossen. Die neuen Investoren sowie einige bestehende Gesellschafter werden mit Vollzug dieser Vereinbarungen im Rahmen einer Kapitalerhöhung in Trade Republic investieren. Des Weiteren werden die neuen Investoren und einige bestehende Gesellschafter Geschäftsanteile von bisherigen Gesellschaftern der Trade Republic, einschließlich der sino Beteiligungen GmbH, erwerben. Der Vorstand erwartet das Closing der Transaktion im laufenden Geschäftsjahr. Die Post-money Bewertung der Trade Republic liegt nach Closing auf Basis der heutigen Vereinbarungen bei rund 4,4 Milliarden Euro.



Der Vorstand der sino AG beurteilt die erhebliche Stärkung der Kapitalausstattung der Trade Republic und den Einstieg weiterer, renommierter internationaler Venture Capital Investoren für die weitere Entwicklung der Trade Republic und damit einhergehend den Wert der fortbestehenden Beteiligung positiv. Die Trade Republic hat heute bereits mehr als 1 Mio. Kunden in Deutschland, Österreich und Frankreich gewonnen und mehr als 6 Mrd. Euro Kundenvermögen (Assets under Management).

