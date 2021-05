Die Kursverläufe von CureVac und BioNTech liefen am gestrigen Tag mal wieder (fast) parallel. Beide Aktien gingen zu Handelsbeginn massiv in die Knie. Bei BioNTech lag das Minus zwischenzeitlich bei vier Prozent, bei CureVac sogar über sechs Prozent. Bei beiden Titeln wurde dieses Niveau von Käufern zum Einstieg genutzt, sodass es zum Handelsende deutlich nach oben ging. Ist es für Anleger also egal, welchen Wert sie im Depot haben?

Selbstverständlich gibt es Unterschiede in der Entwicklung und Bewertung der Unternehmen. Während CureVac beispielsweise noch auf die Zulassung seines ersten Impfstoffes wartet, dafür aber bereits einen (bessere) Nachfolger in der Pipeline hat, ist BioNTech schon sehr viel weiter. Das Unternehmen hat im ersten Quartal bereits über 1,1 Milliarden Euro verdient, Produktionsstätten aufgebaut und bereits Hunderte Millionen Impfstoffdosen verkauft. Aber die Bewertung von BioNTech ist mit rund 45 Milliarden US-Dollar auch schon knapp drei Mal so hoch wie die von CureVac…

Empfehlung für Anleger: Die „richtige“ der beiden Aktien zu finden, ist relativ komplex. Wir haben daher die Impfstoffhersteller auf Herz und Nieren geprüft und die Ergebnisse in einem Sonderreport für Sie zusammengefasst. Die Ergebnisse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.