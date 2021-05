Bei BioNTech stimmt es derzeit einfach, wie der gestrige Handelstag wieder einmal eindrucksvoll belegt. Das Unternehmen hat allein im ersten Quartal über 1,1 Milliarden Euro verdient, die Produktionskapazitäten werden immer weiter ausgebaut und der Bedarf an Impfstoff ist weltweit gigantisch. Welche Kraft diese Fakten auf den Kursverlauf haben, beweist die gestrige Entwicklung.

Denn nach einem anfänglichen Kursrutsch um vier Prozent nutzten Anleger diese Gelegenheit sofort, um BioNTech zu kaufen. Bis zum Handelsende führte das zu einer Rallye von über sechs Prozent! Damit hat sich BioNTech bis an die 200-Dollar-Marke vorgearbeitet und dürfte diese heute (zumindest kurzzeitig) überbieten. Angesichts des gigantischen Potenzials könnte das aber erst der Anfang sein.

Empfehlung für Anleger: Springt BioNTech jetzt nachhaltig über die 200-Dollar-Marke? Und was passiert danach? Geht es weiter nach oben oder sind wir am Ende der Fahnenstange? Genau um diese Fragen geht es in unserer großen BioNTech-Sonderanalyse, die Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Einfach hier klicken.