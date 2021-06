Märkte am Donnerstag: DAX schießt in die Höhe – Optimismus bei CTS Eventim

Der DAX hat sich am Donnerstag in den Bereich der 15.400er-Marke zurückgekämpft. Das jüngste Allzeithoch ist damit wieder in Sichtweite gerückt.

Nach einem kräftigen Kurseinbruch am Vortag legte der DAX am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang ein. Der Index kletterte um 1,7 Prozent in die Höhe und beendete den Handel bei 15.370 Zählern. E.ON: Kursrücksetzer wegen Dividendenabschlag Besonders gut lief es im DAX für Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604). Für positive Stimmung sorgten Medienberichte über eine Zerschlagung des Gesundheitskonzerns. Zu den stärksten Verlierern gehörte dagegen die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999), die um zwischenzeitlich über 3 Prozent nachgab. Grund war hier aber die Auszahlung der Dividende und der daraus resultierende Dividendenabschlag.