Ölpreise weiter auf Talfahrt - Atomabkommen mit Iran im Fokus

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben ihre Talfahrt am Donnerstag fortgesetzt. Die Notierungen fielen den dritten Tag in Folge kräftig. Vor allem die Aussicht auf eine Einigung zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran sorgte erneut für Verkaufsdruck.

Nachdem sich die Preise im frühen Handel noch leicht erholen konnten, drehten sie im Tagesverlauf in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 65,48 US-Dollar. Das waren 1,18 Dollar weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 92 Cent auf 62,44 Dollar.