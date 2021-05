E.On zahlt seinen Aktionären heute die jährliche Dividende, die natürlich vom aktuellen Kurs abgezogen wird. Insgesamt schüttet E.On 0,47 Euro je Aktie aus. Da die Aktie momentan „nur“ 0,42 Euro verliert, ergibt sich unter dem Strich für E.On-Aktionäre sogar ein leichtes Plus. Bemerkenswert dabei die Höhe der Dividende. Denn beim aktuellen Kurs von rund zehn Euro errechnet sich eine Dividendenrendite von fast fünf Prozent!

Empfehlung für Anleger: 30% Kursgewinn seit März, plus fünf Prozent Dividende. E.On macht derzeit wirklich Spaß. Doch geht das auch in den kommenden Tagen so weiter? Wir haben die Aktie genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie am Dividendentag ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.