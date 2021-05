Bei BioNTech jagt derzeit eine gute Nachricht die nächste. Wie soeben vermeldet wurde, hat die EU einen Liefervertrag über insgesamt 1,8 Milliarden Impfstoffdosen der Mainzer unterzeichnet. Die Vertragslaufzeit gab BioNTech bis 2023 an. Dabei sind 900 Millionen Impfstoffdosen fest bestellt worden. Zusätzlich hat sich die EU die Option auf weitere 900 Millionen Dosen gesichert. Damit sollen vor allem die Kinder in der EU geschützt werden.

Mit dem Vertragsvolumen von insgesamt rund 35 Millionen Euro arbeitet BioNTech weiter an seiner glänzenden Zukunftsperspektive. Schon im ersten Quartal dieses Jahres konnten die Mainzer einen Umsatz von über 2 Milliarden Euro erzielen und machten dabei einen Gewinn von über 1,1 Mrd. Euro. Mit den neuen Lieferverträgen dürfte diese Erfolgsgeschichte auch im Rest des Jahres fortgeschrieben werden. Der Aktienkurs jedenfalls kennt nur eine Richtung…

