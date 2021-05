Aktien Spezial 6/2021 – Editorial

An Aktien führt kein Weg vorbei – sie sind langfristig allen anderen liquiden Anlageklassen überlegen. Trotz mancher Krisen und Crashs in den letzten 120 Jahren ­haben sie Anleihe- und Geldmarktpapiere weit hinter sich gelassen. Eine aktuelle Studie der Credit Suisse von 1900 bis 2020 belegt dies eindrucksvoll: „Über mehrere Jahrzehnte und Ländergrenzen hinweg gerech­net zeigt sich: Globale Aktien ­haben in dieser Zeit eine annualisierte, infla­tions­bereinigte Rendite von 5,3% erzielt – …