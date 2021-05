Lieferketten unter massivem Stress

Stahl, Baustoffe, Chips und Kunststoffe sind äußerst knapp, die Preise steigen rasant. Beobachter rechnen mit keiner schnellen Erholung. So etwas habe man in vier Generationen Firmengeschichte noch nie erlebt, ­berichtet Lisa Reinert (Name geändert). Sie ist mit dem Inhaber eines mittelständischen Metallbaubetriebs verheiratet. „Baustoffe wie Holz, Stahl oder das Dämmmaterial Styro­dur sind extrem knapp geworden. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie …