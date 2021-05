Interessierten Anlegern steht weltweit ­eine Vielzahl an attraktiven Aktien von börsen­notierten Beteiligungsunternehmen zur Verfügung. In deren Portfolios finden sich häufig Wachstumstreiber jenseits der Indi­zes, also eine mehr als interessante Bei­mischung abseits des Mainstreams. Der Beitrag Aktien Spezial 6/2021 – Fazit erschien zuerst auf Smart Investor.