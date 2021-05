Kurzzeitig sah es gestern danach aus, als ob CureVac dem hohen Tempo der vergangenen Tage Tribut zollen muss. Immerhin ging es zwischenzeitlich über sechs Prozent nach unten. Doch das ist bereits wieder Schnee von gestern. Denn der Aktie gelang ein spektakuläre Intraday-Reversal und heute setzt CureVac sogar noch einen drauf. Aktuell notiert die Aktie schon wieder knapp drei Prozent im Plus und nimmt Kurs auf das letzte Hindernis…

Der höchste Kurs, den die Aktie jemals erreicht hat, datiert vom 3. Mai und lag bei 121,89 US-Dollar. Bis dahin fehlen Stand jetzt also nur noch rund sieben Prozent Kursgewinn und angesichts der momentanen Dynamik bei CureVac ist sehr gut vorstellbar, dass die Marke in Kürze erreicht wird. Wie bedeutend Allzeithochs sind, verdeutlicht dieser Vergleich: Bei neuen Höchstkursen liegt jeder – wirklich jeder – Anleger im Gewinn, völlig unabhängig von seinem Einstiegskurs.

Oberhalb von 121,89 US-Dollar gibt es also beispielsweise keinen natürlichen Verkaufsdruck mehr, weil Anleger ihren Einstiegskurs wieder erreicht haben. Doch was passiert danach mit der Aktie? Geht die Rallye weiter oder hat CureVac sein Pulver verschossen?