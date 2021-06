Was denken Sie, wie werden wir uns an dieses Jahr 2021 einmal erinnern? Das Jahr, in dem die Corona-Pandemie nach Monaten und Jahren der Ausnahmesituation, der Freiheitseinschränkungen und Lähmung endlich besiegt wurde?

Ich wünsche es mir. Vielleicht werden wir uns aber auch an ein Jahr erinnern, in dem unser politisches System eine historische Wandlung vollzogen hat - Indizien dafür gibt es genug.



Beitrag von Harald Christ

Alte und neue Gräben

Fassungslos blickt man zum Beispiel auf einen Riss, der sich seit einigen Monaten im föderalen Staatsaufbau zeigt - mit unabsehbaren Folgen. Dass Bund und Länder sich in praktischen Fragen nicht einigen können, ist nicht neu - dass Widerstand, wie beim Infektionsschutzgesetz vor einigen Wochen, aber nur mit einer Art „Bundesexekution“ gebrochen werden kann, ist allerdings ein einmaliger Vorgang.

Doch nicht nur der Föderalismus sieht sich in einer Existenzkrise: Auch in der CDU/ CSU wirft die nach Wochen der öffentlichen Selbstzerlegung entschiedene Machtfrage um die Kanzlerkandidatur sowie das anhaltende Umfragetief die Frage auf, ob das sich durch integrative, aber langwierige Berücksichtigung zahlloser innerparteilicher Gremien auszeichnende Modell der innerparteilichen Meinungsbildung noch tragfähig ist. Nicht wenige in der Union sehen eine auf starke Führungspersönlichkeiten zugeschnittene politische Bewegung als erfolgversprechender an. Inspiration holen sich die Befürworter zum Beispiel von der österreichischen „Liste Kurz“.

Um die Ungewissheit perfekt zu machen, bleibt die politische Großwetterlage so wechselhaft und chaotisch, wie sie es nicht einmal im Vorwahlfrühling 2017 war. Im Hinblick auf September lässt sich mit großer Sicherheit nur sagen: Die nächste Bundesregierung wird wohl eine deutliche grüne Handschrift tragen – denn de facto sind die Grünen, zumindest nach jetzigem Stand, an jeder realistischen Koalitionsoption beteiligt. So gut ihre Umfragewerte sind – so schwach ist die ideelle Untermauerung ihres Machtanspruchs.

Lassen Sie mich zur Verdeutlichung einige Beispiele nennen: Statt auf die Entwicklung von innovativen Kraftstoffen zu setzen, wollen die Grünen ab 2030 die Zulassung von mit Verbrennern verbieten. Statt einen Wachstumsturbo zu entfesseln, soll etwas ausgebaut werden, was dem Land und der Wirtschaft jetzt schon entscheidend Kraft raubt: Die Bürokratie.

Und während die Liberalen den Mittelstand und die Wirtschaft durch Entlastungen stärken und Anreize für Investitionen in Milliardenhöhe schaffen wollen, setzen die Grünen vor allem auf eins: Steuererhöhungen. Wenig überraschend – dennoch sollten wir uns vor Augen halten: Einkommenssteuer und Sozialabgaben sind schon jetzt in keinem anderen der 37 OECD-Staaten höher als in Deutschland. Von den jetzt schon gravierenden finanziellen Auswirkungen der Krise auf zahllose Unternehmen und Millionen Menschen ganz zu schweigen.

Was es braucht, ist nicht weniger als die wohl umfassendste wirtschafts- und arbeitspolitische Agenda in der Geschichte der Bundesrepublik. Leider ist derzeit kein vergleichbares Reformprojekt erkennbar. Im Gegenteil: Die politische Entwicklung der vergangenen Monate nährt vielmehr die Befürchtung, dass die Suche nach Kompromissen und dem kleinsten gemeinsamen Nenner die Agenda bestimmen wird.

Mit Zertifikat in die Freiheit

Derweil wirft das endlich anziehende Tempo bei der Impfkampagne in Deutschland und Europa die Frage auf, wie gemeinsame europäische Öffnungsschritte und quarantänefreies Reisen innerhalb der EU ermöglicht werden. Gerade die hart getroffene Tourismuswirtschaft sehnt sich nach länderübergreifender Planungssicherheit für ihr Sommergeschäft. Hoffnung, dass die EU erstmalig in der Krise schnell zu einer gemeinsamen Lösung findet, die gleichermaßen für alle Mitgliedsstaaten gilt, gibt das ab Juni geplante digitale „grüne Impfzertifikat“. Damit sollen nationale Alleingänge und ein Regel-Flickenteppich verhindert werden. Das Impfzertifikat soll Impfungen, überstandene Infektionen und negative Corona-Testergebnisse ausweisen um damit Tourismus, Verwandtschaftsbesuche und Geschäftsreisen, zumindest innerhalb Europas, wieder ohne Quarantäne zu ermöglichen. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedsstaaten, des EU-Parlaments und der Kommission schnell auf eine einvernehmliche und einheitliche Lösung für alle EU-Mitgliedstaaten einigen und dem Vorhaben grünes Licht geben. Es geht um nichts weniger als die Wiederherstellung einer Staatenunion, die während Corona mehr durch Fehlleistungen als durch kluges Management und schnelle Entscheidungen von sich hat Reden machen. Was wäre da besser, als ihren Bürgern durch einen gemeinsamen Aufschlag eines ihrer Kernversprechen, die Reisefreizügigkeit, zügig und unkompliziert zurückgeben?

Im Gradmesser der Wirtschaft kommentiere ich regelmäßig aktuelle Entwicklungen und wirtschaftspolitisch relevante Themen.