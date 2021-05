Neue, spannende Goldentdeckung in Nevada für NV Gold.

NV Gold Corporation (TSXV:NVX; OTCQB:NVGLF; FRA: A781) hat bei Bohrungen auf seinem Goldprojekt Slumber in Nevada ein neues oberflächennahes Goldsystem entdeckt. Die Geologen von NV Gold gehen davon aus, dass die Quelle der mineralisierten Oxidgoldzone höhergradige Zuführungsstrukturen in der Tiefe sind.

Die Bohrungen haben offenbar eine neue, 600 Meter breite mineralisierte Oxidgoldzone in Oberflächennähe mit bemerkenswerten Bohrabschnitten umrissen, einschließlich sehr ermutigender 18,3 m mit 0,52 g/t Au, beginnend bei 48,7 m in Bohrloch SL-11, und in einem oxidierten und verkieselten Rhyolith, der mit einer resistiven Decke korreliert, wie in CSAMT-Daten zu sehen ist (siehe Abbildung 1). Ein weiteres Bohrloch, SL-14, durchteufte 134,2 m mit 0,14 g/t Au von der Oberfläche aus.

Der oberflächennahe Abschnitt mit oxidiertem Gold ist von Bedeutung, wenn man bedenkt, dass die Florida Canyon-Goldmine von Argonaut Gold (U.S.) Corp., die sich in der Nähe von Slumber befindet, in Betrieb ist und Reserven mit einem Gehalt von 0,43 g/t Au aufweist. Diese neu entdeckte Zone ist getrennt von jener, die während des Bohrprogramms 2019 entdeckt wurde, und wird für Folgearbeiten im Jahr 2021 priorisiert werden. Jüngste Bachsediment- und Gesteinssplitterproben haben zwei zusätzliche parallele Strukturen identifiziert, die noch nicht erprobt wurden.

„Es ist aufregend, eine neue oberflächennahe Oxidgoldzone bei Slumber zu entdecken. Bohrloch SL-11 durchteufte 18,3 m mit einem Gehalt von 0,52 g/t Au in verkieseltem Rhyolith. Als Folgemaßnahme wird NV Gold seine neue Feldsaison bei Slumber mit zusätzlichen detaillierten Kartierungen und der Durchführung eines neuen Bodenprobentnahmerasters beginnen, um die Abgrenzung dieser neu entdeckten oberflächennahen Oxidgoldzone zu unterstützen. Strukturelle Daten aus der Kartierung werden uns auch dabei helfen, die potenziell höhergradigen mineralisierten Strukturen anzupeilen, die dieses System speisten. Wir gehen davon aus, dass wir noch in diesem Jahr Folgebohrungen durchführen können", sagte Peter A. Ball, President und CEO von NV Gold. "Darüber hinaus freuen wir uns über die unglaubliche Resonanz auf unsere jüngste Privatplatzierung, die am 5. Mai 2021 bekannt gegeben wurde und die in den nächsten Tagen abgeschlossen werden soll.“

In einem zukünftigen Phase-3-Bohrprogramm plant NV Gold's den Einsatz von RC- und Diamantkernbohrungen, um die Grundwasserprobleme zu überwinden, die während der Phase-2-Bohrungen auftraten. Die Phase-3-Bohrungen werden geplant, sobald zusätzliche Kartierungs- und Bodenprobenprogramme abgeschlossen sind.

Abbildung 1 - Neu entdeckter Widerstand / Interpretierte oberflächennahe Oxid-Goldmineralisierung





Abbildung 2 – Slumber-Bohrungen wurden vor Erreichen der gewünschten Tiefe aufgrund von Wasser in den Bohrlöchern abgebrochen.

Eric Sprott und Quinton Hennigh sind mit von der Partie

Wir werden NV Gold an dieser Stelle in Kürze noch im Detail vorstellen. Vorweg sei allerdings angemerkt, dass prominente Namen bei NV Gold vertreten sind. Quinton Hennigh (Ph.D., P.Geo.) fungiert als QP (qualifizierte Person) gemäß National Instrument 43-101. Er ist außerdem Direktor und Aktionär von NV Gold.

Und erst vor kurzem hat Bergbaumilliardär Eric Sprott bekannt gegeben, dass er über seine Firma 2176423 Ontario Ltd 4.893.430 Stammaktien kontrolliert, was ungefähr 7,6 % der ausstehenden Stammaktien auf nicht verwässerter Basis entspricht. Der Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 3 Mio. CAD steht unmittelbar bevor. NV Gold wirbt das frische Kapital bei einem Unit-Preis von 0,25 CAD ein. Die Aktie notiert aktuell bei 0,34 CAD.

