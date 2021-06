Wie sich Anleger jetzt bei Bitcoin, Ether, Litecoin und Co. richtig positionieren

Besonders im Fokus stehen die Kryptowährungen. Hier läuft bereits ein heftiger Ausverkauf. Der wurde politisch ausgelöst. Nach der Türkei und Indien hat nun auch China Zahlungen mit Bitcoin (BTC) verboten. Das hagelt den Krypto-Enthusiasten und vielen Anlegern mächtig ins Kontor. Insbesondere im Reich der Mitte haben viele Menschen auf Krypto-Währungen (voran Bitcoin) gesetzt. Das Bitcoin-Verbot in China dürfte auch ein Auslöser für Tesla-Chef Elon Musk gewesen sein, sich nach einem kurzen Gastspiel gleich wieder von BTC zu verabschieden. Den Hinweis auf die negative Energiebilanz halten wir lediglich für plump vorgeschoben. Denn neu ist das schon lange nicht und Visionär Musk müsste das bekannt gewesen sein.

Es geht weiter ruppig auf und ab. Die DAX-Aktien rasen weiter hektisch zwischen dem jüngsten Allzeithoch und der ersten Unterstützung bei 14.800 Punkten hin und her. Bullen und Bären ringen weiter darum, wer die Anlegerherde in den kommenden Wochen anführen wird. Noch ist das nicht ausgemacht, aber die Verkäuferseite (Bären) scheinen allmählich die Überhand zu gewinnen.

Markt gegen Staat bei den Kryptowährungen

Hinter der Reihe von Krypto-Verboten steckt das Ringen der Länder um die Hoheit über das Geld. Nicht ohne Grund sind gerade in China und der Türkei, aber auch in Russland viele Anhänger von Kryptowährungen zu finden. Diese bieten aufgrund ihrer dezentralen Struktur eine große Anonymität und viele Möglichkeiten, Geld außerhalb des Bankensystems global zu transferieren. Im Kern bedrohen Kryptos deswegen auch das herkömmliche Geldsystem und somit die Herrschaft der Staaten und Notenbanken über das Geld. Genau aus diesem Grund arbeiten alle großen Staaten an eigenen elektronischen Währungen.

Für Anleger ist der heftige Krypto-Absturz - Bitcoin ist immerhin um 50% von 60.000 auf im Tief 29.000 gefallen - eine Einstiegschance. Wer an das langfristige Potenzial von Kryptowährungen glaubt und der Meinung ist, dass sich diese Währungen auch aufgrund ihrer technischen Vorteile durchsetzen, der nutzt den heftigen Rücksetzer zum Einstieg. Dafür bietet sich natürlich ein direkter Kauf von Bitcoin an. Es gibt aber auch die Möglichkeit, in Bitcoin-ETN zu investieren, die die Kursentwicklung der Kryptowährung nachvollziehen. Ein solches Papier gibt es z. B. von VanEck (ISIN: DE 000 A28 M8D 0). Der Kollaps kann auch zum Einstieg bei Litecoin und Ethereum genutzt werden.

Notenbank versucht Fahrt aus der Börse zu nehmen

Die US-Notenbank moderiert unterdessen ihren Kurswechsel weiter (FK vom 29.4.). Aus der Notenbank heißt es, dass die Geldhüter sehr genau auf die konjunkturelle Entwicklung achten würden. Angesichts des Tempos könne es sein, dass schon ab dem Sommer über konkrete Maßnahmen beraten werde, wann und wie das Anleihekauf-Volumen reduziert werde sollte. Das ist ein weiteres deutliches Zeichen an die Märkte - auch wenn die Fed gleich die Botschaft hinterher sendete, dass sie noch keine Reduktion der Käufe im Sommer anstrebe.

Im Kern geht es der US-Notenbank darum, die Märkte weiter langsam auf die geldpolitische Wende vorzubereiten. Darum sendet die Fed Warnsignale, bereitet die Marktteilnehmer vor und bezweckt damit, dass erste Zweifler der Dauerhausse auf die Verkäuferseite wechseln. Das Ziel ist, das Aufwärtsmomentum der Börse zu verlangsamen und den Blick für die Abwärtsseite zu öffnen.

Fazit

Die Top-Bildung ist noch nicht abgeschlossen. Ein Fehlausbruch jagt gerade den nächsten. Der Sommer steht im Zeichen einer Kurskorrektur von mindestens 10%. Das würde die Märkte an den langfristigen Aufwärtstrend zurückführen.

