Danke, dass wir uns verteidigen dürfen! Autor: Tichys Einblick | 20.05.2021, 18:06 | 135 | 0 | 0 20.05.2021, 18:06 | Hi Angela, lange nichts gehört von Dir. Du hast seit Kriegsbeginn eine Woche gebraucht meine Nummer zu finden? Naja, immerhin, beim Terroranschlag am Breitscheidplatz in Berlin, einen Steinwurf von Deinem Büro entfernt, hast Du ein Jahr gebraucht, bis Du den Ort des Terror-Grauens besucht hast. Ich verstehe, Du hast eine Woche gewartet, weil man ja Der Beitrag Danke, dass wir uns verteidigen dürfen! erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Godel Rosenberg.

