WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag befestigt geschlossen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich um 0,53 Prozent auf 3416,15 Punkte. Marktbeobachter verwiesen auf eine Gegenbewegung auf die deutlichen Vortagesabschläge. Zur Wochenmitte hatte der ATX in einem schwachen internationalen Umfeld um 1,4 Prozent an Wert eingebüßt. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street herrschte am Berichtstag eine erfreulichere Anlegerstimmung.

In Wien stand weiterhin die laufende Berichtssaison im Fokus. Die UNIQA und der Flughafen Wien präsentierten ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021. Die UNIQA-Aktie verbuchte einen deutlichen Zuwachs in Höhe von 3,3 Prozent. Die Analysten der Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung von sehr starken Kennzahlen des Versicherungskonzerns. Der Konzerngewinn in Höhe von 89 Millionen Euro lag deutlich über den Prognosen der Erste Group von 55 Millionen Euro.