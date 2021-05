Die US-Regierung in Gestalt des US-Finanzministeriums attackiert Bitcoin - man will eine Meldpflicht für alle Transaktionen über 10.000 Dollar einführen und scheint über Möglichkeiten der Besteuerung nachzudenken

Die US-Regierung in Gestalt des US-Finanzministeriums attackiert Bitcoin - man will eine Meldpflicht für alle Transaktionen über 10.000 Dollar einführen und scheint über Möglichkeiten der Besteuerung nachzudenken. War der gestrige Abverkauf von Bitcoin und anderen Kryptowährungen eine Art Vorgiff auf diese Meldung? Die Erholungs-Rally der Kryptos nach dem gestrigen "Massaker" jedenfalls brach dann sofort ab - die Kuh ist auch charttechnisch noch lange nicht vom Eis! Die Wall Street heute mit guter Laune trotz der gestrigen Aussagen der Fed in Sachen Tapering - Auslöser waren wieder einmal schlechte US-Konjunkturdaten, denn seit dem gestrigen FOMC-Protokoll in nächster Zeit gilt: schlechte Konjunktur-Daten sind gut für die Märkte..

