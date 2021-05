Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Gewinne vor allem in Budapest Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag nach zuletzt deutlichen Verlusten mit Aufschlägen geschlossen. Händler sprachen von einem wieder freundlichen Umfeld für Aktien. Regional gesehen stand die Wirtschaft Ungarns im Fokus. Die …