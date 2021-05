Anlegerverlag Beim Bitcoin ist es noch lange nicht zu spät! Buy the dip! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 20.05.2021, 19:48 | 21 | 0 | 0 20.05.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was für eine verrückte Achterbahnfahrt beim Bitcoin! Die Kryptowährung hat äußerst spannende Stunden hinter sich, die den Anlegern wohl einige Nerven gekostet haben dürfte. Der Kurs war teilweise auf weniger als 35.000 USD abgestürzt und kann nun sein Comeback starten! Dieses treibt den Bitcoin nun wieder in astronomische Höhen, der Hype ist auf jeden Fall zurück! Wird das jetzt wieder einfach so weitergehen? Auf jeden Fall sind die Anleger angehalten, jetzt schnell nachzukaufen, um noch einen guten Einstiegsrabatt zu erhalten. Diese Kursaussichten sind der Wahnsinn, denn bereits heute legt der Kurs ein Comeback um mehr als 20 Prozent hin. Die Kurssteigerung beträgt somit satte 7.600 USD, wodurch der Kurs auf fast 42.000 USD steigt! Empfehlung für Anleger: Angesichts dieser neuen Entwicklungen haben wir die Kryptowährungen unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist ein großer Sonderreport zu den Themen Bitcoin & Co. Diese Sonderstudie können Sie heute an Himmelfahrt ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.





