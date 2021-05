Anlegerverlag TUI verliert wieder kräftig – was das für die Aktionäre bedeutet! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 20.05.2021, 21:48 | 48 | 0 | 0 20.05.2021, 21:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die letzten Tage sehen für die Aktie von TUI alles andere als rosig aus. Doch keiner kann sich so richtig erklären, wie es soweit kommen konnte! Denn jetzt kommt eigentlich die Zeit, in der die Aktionäre wieder mehr an TUI glauben sollten. Die Urlaubssaison startet so langsam, es sind immer mehr Buchungsangebote verfügbar. Und zudem sinken auch die Inzidenzen! Download-Tipp: TUI ist weiterhin ein schlafender Riese, wird aber weiterhin aus der Bahn geworfen! Wo geht die Reise nun hin? Zum Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken. Man könnte aber weiterhin darauf spekulieren, dass die Anleger auf ein Kaufsignal warten. Beispielsweise könnten das weitere Lockerungen durch die Bundesregierung sein! Doch wann es soweit kommen wird, ist noch unklar, denn aktuell ist die Lage noch zu unübersichtlich. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser Sommer auch wie der letzte werden kann! Sollte man nun also schnell zuschlagen und die Aktie zum Vorzugspreis mitnehmen? Denn noch ist der Kursverlauf relativ festgefahren, könnte aber schon bald eskalieren. Diese Situation könnte sich als ideal herausstellen! Heute gibt es sogar noch einen Rabatt um 1,49 Prozent und 0,08 Euro! Der Kurs fällt durch diese Abwertung auf nur noch 5,012 Euro. Fazit: TUI könnte also die Aktie der Zukunft sein, die für jeden Anleger Gewinne bereithält. Aber auch mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!





