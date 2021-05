Berufliche Vorsorge der Baloise trotzt turbulentem Geschäftsjahr 2020

Basel, 21. Mai 2021. Die Basler Versicherungen zeigt sich in der beruflichen Vorsorge stabil und trotzt in ihrer Betriebsrechnung einem turbulenten Geschäftsjahr 2020. Das Betriebsergebnis liegt mit 40.1 Mio. CHF auf dem Niveau des Vorjahrs, was die Solidität der Anlagerendite in einem aussergewöhnlichen Anlagejahr unterstreicht. Die Anzahl angeschlossene Unternehmen konnte erneut gesteigert werden. Über 18'000 Verträge mit 151'616 aktiv Versicherten zeigen, dass die breite Angebotspalette der Basler - von der Vollversicherung bis hin zu teilautonomen Lösungen - die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden bestens abdeckt. Um diese ausgewogene Produktpalette auch in Zukunft anbieten zu können, stärkt die Basler die Vollversicherung nachhaltig.