---------------------------------------------------------------------------

Niederwangen, 21. Mai 2021, 7.00 Uhr - Die Aktionäre der Adval Tech Holding AG haben an ihrer ordentlichen Generalversammlung, die gestern Nachmittag ohne Publikum durchgeführt wurde, alle Anträge des Verwaltungsrates genehmigt. Sie stimmten unter anderem der Dividende von CHF 1.35 je Namenaktie (CHF 0.65 als Ausschüttung aus Kapitalreserven und CHF 0.70 als ordentliche Dividende) sowie der zukünftigen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zu. Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates René Rothen, Hans Dreier, Christian Mäder und Jürg Schori wurden für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt. Die Aktionäre bestätigten ausserdem René Rothen als Präsidenten des Verwaltungsrates und Christian Mäder sowie Jürg Schori als Mitglieder des Ernennungs- und Vergütungsausschusses. Dr. h.c. Willy Michel wurde zum Ehrenpräsidenten des Verwaltungsrates der Adval Tech Holding AG gewählt.



Kurzporträt der Adval Tech Gruppe

Durch Innovationen Mehrwert schaffen - adding value - dafür steht der Name Adval Tech. Die Adval Tech Gruppe ist ein global tätiger Industriepartner für technologisch anspruchsvolle Komponenten und Baugruppen aus Metall und aus Kunststoff. Sie konzentriert sich auf ausgewählte Aktivitäten, insbesondere in ihrem Hauptzielmarkt, der Automobilindustrie. Als Zulieferer und Wertschöpfungspartner deckt Adval Tech die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Produktentwicklung über den Prototypenbau, die Formen- und Werkzeugentwicklung bis zur Komponentenproduktion und -montage.

Medienmitteilung herunterladen

www.advaltech.com/gruppe/investoren/unternehmensnachrichten/ad-hoc-publizitaet

Kontakt

Markus Reber, CFO, Tel.: +41 31 980 82 70, markus.reber@advaltech.com Valeria Poretti, Leiterin Corporate HR/Communication, Tel.: +41 31 980 82 66, valeria.poretti@advaltech.com



Agenda

20. August 2021, Bekanntgabe der Semesterzahlen 2021



---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Adval Tech Management AG

Freiburgstrasse 556

3172 Niederwangen

Schweiz

Internet: www.advaltech.com

ISIN: CH0008967926

Valorennummer: 896792

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1199153



Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1199153 21.05.2021 CET/CEST



°