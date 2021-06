DAX vor neuen Kaufsignalen?

Der deutsche Leitindex konnte sich gestern eindrucksvoll seinen kurzfristigen Aufwärtsmodus „zurückholen“. Diese charttechnischen Marken stehen damit jetzt im Fokus.

Von fundamentaler Seite werden heute stabile bis leicht negative Einkaufsmanagerindizes aus den USA und Europa erwartet. Das Verbrauchervertrauen wird weiterhin negativ prognostiziert. Alles in allem sind die charttechnischen Aussichten auch für heute positiv. Der DAX 30 befindet sich wieder im kurzfristigen Aufwärtsmodus.

Die Markttechnik könnte auf positiv drehen

Mittel- und Langfristtrend waren bereits vor den jüngsten Verwerfungen bereits intakt. Die Markttechnik könnte heute von verhalten auf positiv drehen. Der MACD steht kurz vor einem Kaufsignal. Ebenso die Slow-Stochastik. Das Momentum ist ebenfalls wieder positiv. Für etwas irrationale Bewegungen könnte untertags der „kleine Verfall“ bei den Aktienindindex-Optionen sorgen. Allerdings dürften diese nicht groß ins Gewicht fallen. Durch das „Drei-Tages-V“ im DAX 30 ist nun auch das bisherige Allzeit-Hoch bei 15.538 Zählern nicht nur wieder optisch, sondern auch chart- und markttechnisch greifbar nahe.

Es kann volatil bleiben

Allerdings ist neben dem gestiegenen Optimismus auch die Volatilität nicht geringer geworden. Die heutige Tagesbandbreite lässt sich zwischen 15.538 und 15.203 einordnen. Es kann dabei nicht zuletzt auch durch den „kleinen Verfall“ volatil bleiben. Die bisherigen Absicherungslevels bieten sich dabei weiter als Stoppmarken an.

Nächste charttechnische Widerstände: 15.370, 15.538, Allzeit-Hoch

Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 15.203, 15.185, 15.058, 14.980, 14.890

Oberes Bollinger-Band: 15.512, Mittleres Bollinger-Band: 15.239 und Unteres Bollinger-Band: 14.965

100-Tage-Linie: 14.486 und 200-Tage–Linie: 13.715 sowie: 38-Tage-Linie: 15.203

Indikatoren: MACD: neutral | Slow-Stochastik: neutral | RSI: neutral | Momentum: positiv

Ichimoku Kinko Hyo: positiv

Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 15.370 erwartet

(Trailing-) Stop-Loss: 15.203, 15.185, 15.058, 14.980, 14.890 (je nach individuellem Risikoempfinden)

Primärtrend (langfristig): Strategisches Ziel: 16.200 (Fibonacci-Linie)

Sekundärtrend (mittelfristig): 15.538 bis 15.185

Tertiärtrend (heute): 15.538 bis 15.203

Foto: zukunftsbilanzen.de Ein Beitrag von Martin Utschneider

Er leitet die Technische Kapitalmarktanalyse der renommierten Privatbank „Donner & Reuschel“. Davor war er für eine namhafte österreichische Private Banking Adresse tätig. Er verfügt über umfassende Erfahrung in der Wertpapierbetreuung internationaler Private Banking- und Wealth Management-Klientel. Nebenberuflich ist er zudem für diverse zertifizierte Weiterbildungsakademien und eine Hochschule als Fachdozent und Prüfer tätig. Praktische Erfahrung im Bereich „Technische Analyse“ hat Herr Utschneider seit nunmehr knapp 20 Jahren.

Der obige Text/Beitrag spiegelt die Meinung des oder der jeweiligen Autoren wider. Die CASMOS Media GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Quelle: Donner & Reuschel / Bildquelle: markteinblicke.de

The post DAX vor neuen Kaufsignalen? first appeared on marktEINBLICKE