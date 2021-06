Wie viel Geld braucht man, um wohlhabend zu sein? Was die Amerikaner denken

Wenn wir uns Wohlhabende vorstellen, haben wir vielleicht Bilder von Menschen vor Augen, die so reich sind, dass sie in Häusern leben, die kleinen Palästen ähneln und Kleidungsstücke besitzen, die mehr kosten als die Hypothekenzahlung des typischen Hausbesitzers. Aber es gibt einen Unterschied zwischen wohlhabend und ultra-reich, und während es ziemlich schwierig sein kann, sich in die letztere Kategorie hineinzuarbeiten, kann der Einstieg in die erstere einfacher sein als erwartet.

Wohlhabend oder finanziell abgesichert?

Interessanterweise hat Schwab in seiner jüngsten Umfrage den Unterschied zwischen wohlhabend und komfortabel aufgeschlüsselt. Und für letzteres gaben die Amerikaner an, dass 624.000 US-Dollar alles sind, was man braucht, um einen anständigen Lebensstil zu führen, ohne von finanziellem Stress gebremst zu werden.

Irgendwo in der Mitte liegt das finanzielle Glück – genug Geld, um mehr als nur komfortabel, aber nicht unbedingt wohlhabend zu sein. Diese Zahl liegt bei 1,1 Millionen US-Dollar für das laufende Jahr.

Was kannst du tun, um Wohlstand aufzubauen?

Egal, ob es dein Ziel ist, dich in die Reihen der Wohlhabenden, der finanziell Glücklichen oder der finanziell Komfortablen einzureihen, deine Strategie kann dieselbe sein, und sie geht so:

Beginne in einem frühen Alter zu sparen

Spare konsequent weiter

Investiere dein Geld aggressiv genug, um eine anständige Rendite zu erzielen

Lass uns mal sehen, wie dieses System in der Praxis funktionieren könnte. Stell dir vor, du fängst im Alter von 22 Jahren an, 400 US-Dollar pro Monat zu sparen, wenn du anfängst, ein regelmäßiges Gehalt zu kassieren. Nehmen wir an, du sparst diese 400 US-Dollar monatlich während deiner gesamten Karriere in einem traditionellen Brokerkonto. Zum Schluss nehmen wir an, dass du den Großteil deines Geldes in Aktien investierst.

Der S&P 500-Index, der ein starker Maßstab für die Performance des breiten Aktienmarktes ist, hat in den letzten 30 Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 12 % geliefert. Seien wir mal etwas konservativer und nehmen an, dass du, wenn du stark in Aktien investierst, aber auch einige sicherere Anlagen wie Anleihen in deinem Portfolio behältst, eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8 % erzielst.