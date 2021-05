ThyssenKrupp vor Aufwärtskorrektur?

Am Vortag gingen die Aktien von ThyssenKrupp mit einer bullishen Tageskerze aus dem Handel, die ein Signal für weiter steigende Kurse sein könnte.

Weiterhin gilt: Aufwärtskorrekturen sollten bis in den Bereich des 10er-EMA hochlaufen und dann ein Verlaufshoch erreichen, bevor es dem Abwärtstrend folgend wieder abwärts geht. Es bietet sich eine Short-Position im Bereich von 10,00 Euro am 10er-EMA an. Der Stopp ist weiter bei 10,50 Euro zu sehen und sollte schnell auf Einstand nachgezogen werden. Das Kursziel liegt am 200er-EMA im Bereich von 9,13 Euro.